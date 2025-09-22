Bernau - Im Stadtpark von Bernau bei Berlin (Landkreis Barnim) ist eine Leiche gefunden worden. Nach Angaben der Polizei hatten Passanten den leblosen Mann am Sonntagnachmittag in einem Graben an der Stadtmauer entdeckt. Die Identität des etwa 60-Jährigen sei noch unklar. Auch die Todesursache sei noch nicht bekannt, aber derzeit deutet laut Polizei nichts auf ein Einwirken Dritter hin. Es läuft ein Todesermittlungsverfahren.