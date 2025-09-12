Eine Frau wird tot auf einem Spielplatz in Berlin entdeckt. Vieles deutet auf ein Verbrechen hin. Die Polizei nimmt einen Mann fest.

Berlin - Eine Frau ist in Berlin-Mitte vermutlich getötet worden. Ihre Leiche wurde am Vormittag gegen 10.00 Uhr auf einem Spielplatz im Volkspark Humboldthain im Stadtteil Gesundbrunnen gefunden, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Ermittlungen und Hinweisen geht die Polizei davon aus, dass es sich um ein Verbrechen handeln könnte.

Ein 49-jähriger Mann wurde auf dem Spielplatz von der Polizei festgenommen. Ob er in einem Zusammenhang mit der Tat steht, werde untersucht, sagte eine Sprecherin der Polizei. Eine Mordkommission ermittelt.