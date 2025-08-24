Es ist ein wohl eher unschöner Fund: Am Silbersee bei Hannover entdeckt ein Spaziergänger an einem Feldweg eine Leiche. Es geht um einen etwa 60-jährigen Mann. Starb er gewaltsam?

Langenhagen - Die Leiche eines Mannes ist am frühen Morgen am Silbersee in Langenhagen bei Hannover gefunden worden. „Wir gehen mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem Tötungsdelikt aus“, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Dafür spreche das Verletzungsbild des Schätzungen zufolge ungefähr 60-Jährigen. Details nannte er angesichts der laufenden Ermittlungen nicht, ein Unfall sei aber wohl ausgeschlossen. Die Verletzungen seien „deutlich“. Die Identität des Mannes war zunächst unbekannt.

Derzeit sei der Kriminaldauerdienst mit Beamten in weißen Schutzanzügen im Einsatz, Spuren würden gesichert, sagte der Sprecher. Das dürfte den ganzen Tag dauern. Es sei ein „Stochern im Dunkeln“, die Spuren dürften die Zusammenhänge aber erhellen. Ein Spaziergänger hatte die Leiche des Mannes am frühen Morgen an einem Feldweg gefunden und den Notruf gewählt. Die Hintergründe des Falles waren zunächst völlig unklar.

In der Nähe des Tatorts wurde ein Fahrrad gefunden. Unklar war allerdings, ob es dem Opfer gehörte. Das Gelände ist nach Angaben des Sprechers unwegsam. Auch ein Spürhund war im Einsatz. Die Polizei sucht zudem nach möglichen Zeugen.