Lego bis Raumschiff: Neuseeländer zimmert personalisierte Särge

Das Foto zeigt einen Sarg aus Lego-Steinen-Imitat und einen Sarg in Form eines Raumschiffes.Foto: Ross Hall/Ross Hall/AP/dpa

Auckland - Legosteine, Sonnenblumen oder ein Raumschiff statt einer simplen Holzkiste: Ein Neuseeländer erfüllt Verstorbenen und deren Angehörigen mit personalisierten Särgen ihren letzten Wunsch. Nach eigenen Angaben will Ross Hall (64) mit den zumeist fröhlichen Motiven einen Beitrag dazu leisten, bei aller Trauer auch das Leben eines Menschen zu feiern. „Dying Art“ heißt sein vor 15 Jahren gegründetes Unternehmen in Auckland auf der Nordinsel. Ob Blumenfans, Feuerwehrleute oder Segler - kein Wunsch ist Hall zu ausgefallen.

Während er anfangs nur ein bis zwei Särge pro Jahr verkauft habe, habe sich die Sterbekultur in den vergangenen fünf Jahren grundlegend geändert, sagte Hall am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. „Mittlerweile verkaufen wir 150 bis 200 Stück pro Jahr - und 50 Prozent davon stammen nicht aus unserem Katalogangebot, sondern werden eigens nach speziellen Wünschen angefertigt.“

Der ausgefallenste Wunsch war ein Sahne-Donut-Sarg

So sei eine Frau in einem mit ihren eigenen Schuhen bedruckten Sarg zu Grabe getragen worden. „Sie war für ihre Schuhleidenschaft bekannt und besaß hunderte Paar, die ihre Tochter dann für uns fotografiert hat“, erzählt Hall. Der bislang ausgefallenste Wunsch sei ein Sahne-Donut-Sarg gewesen. Der Verstorbene habe dies noch zu Lebzeiten bestimmt, weil er ein großer Fan und Kenner der süßen Krapfen gewesen sei. Die meisten sind nach Halls Angaben sehr gut organisiert und wissen genau, was sie wollen.

Da immer mehr Menschen mit ihrem Sarg eingeäschert werden wollten, stelle „Dying Art“ auch passende Urnen her, die dem Sarg nachempfunden seien. „Ich freue mich einfach, dass ich Menschen helfen und einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, Trauernden einen schweren Tag etwas leichter zu gestalten“, betonte Hall. (dpa)