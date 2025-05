Hannover - Viele Menschen leben als Paare, teils mit Kindern - den größten Anteil an den verschiedenen Lebensweisen in Niedersachsen aber haben Alleinstehende. Die knapp 1,8 Millionen Alleinstehenden hätten im vergangenen Jahr einen Anteil an diesen Lebensformen von 44 Prozent, teilte das Landesamt für Statistik Niedersachsen zu Daten des Mikrozensus 2024 mit. Die etwa 1,1 Millionen Familien mit Kindern kommen demnach auf einen Anteil von 27,7 Prozent, ebenfalls rund 1,1 Millionen sogenannte Paargemeinschaften ohne Kinder auf 28,3 Prozent.

Alleinstehende leben meist im Einpersonenhaushalt

Als Alleinstehende gelten laut Landesamt Menschen, die weder mit einem Partner oder einer Partnerin noch mit Kindern in einem Haushalt leben. Nach der Definition des Mikrozensus wohnen sie jedoch nicht zwingend allein in einem Haushalt, sondern etwa auch in einer Wohngemeinschaft. Allerdings bilden den Angaben zufolge 90,5 Prozent der Alleinstehenden tatsächlich einen Einpersonenhaushalt.

Von den rund 1,1 Millionen Familien mit Kindern handelte es sich den Angaben zufolge in 68,3 Prozent der Fälle um Ehepaare oder Lebensgemeinschaften. (9,4 Prozent) mit Kindern. In gut einem Fünftel (22,3 Prozent) der Familien lebten hingegen Kinder zusammen mit einem alleinerziehenden Elternteil.

In knapp jeder zweiten Familie lebt nur ein Kind

In insgesamt 794.000 Familien - oder 71,2 Prozent der Familien - war das jüngste Kind unter 18 Jahre alt. Unter drei Jahre alt war das jüngste Kind in 17,2 Prozent aller Familien. In jeder fünften Familie (19,7 Prozent) war das jüngste im Haushalt lebende Kind zwischen 18 und 27 Jahre alt - in 9,1 Prozent der Familien dagegen älter als 27 Jahre.

Familien mit nur einem Kind im Haushalt hatten in Niedersachsen 2024 einen Anteil von 49,1 Prozent, in 37,4 Prozent der Familien waren es zwei Kinder. In jeder zehnten niedersächsischen Familie (10,2 (Prozent) lebten drei Kinder, vier und mehr Kinder gab es eher selten - in 3,3 Prozent der Familien.