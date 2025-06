Bautzen - Von der Slowakei bis Kolumbien: Beim Internationalen Folklorefestival in der Lausitz sind in diesem Jahr Ensembles aus zehn verschiedenen Ländern zu Gast. In den drei Städten Bautzen, Drachhausen und Crostwitz erwartet Besucher vom 26. bis zum 29. Juni neben Musik und Tanz auch Handwerkskunst aus aller Welt. Traditionell startet das Festival mit einem Festumzug - dieser ist am 26. Juni in Bautzen.

Das Festival „Łužica – Łužyca – Lausitz“ gibt es alle zwei Jahre. Zum ersten Mal trafen sich 1.995 Amateure aus unterschiedlichen Ländern zu dem Folklore-Spektakel. Gastgeber sind die Domowina - der Bund Lausitzer Sorben.