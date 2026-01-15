Der Eurovision Song Contest kann ein Karrieresprungbrett sein. Auch eine Sängerin aus Magdeburg will auf die ganz große Bühne. Doch erst steht der deutsche Vorentscheid an - mit namhafter Konkurrenz.

Mit Laura Nahr will eine Sängerin aus Magdeburg auf die ganz große Bühne.

Magdeburg - Die Singer-Songwriterin Laura Nahr aus Magdeburg tritt beim deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest (ESC) an. Die 25-Jährige ist eine von neun Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die Deutschland am 16. Mai in Wien vertreten wollen. „Es ist schon etwas beängstigend darüber nachzudenken, was auf einen jetzt zukommt. Aber ich freue mich sehr“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Ihren Musikstil beschreibt sie als „organisch“, ihre Karriere als „selbstbestimmt“.

Übers „Wonderland“ ins ESC-Finale

Nahr will es mit dem Pop-Song „Wonderland“ ins Finale schaffen. In dem Song verarbeitet sie die Themen Aufbruch, Überforderung und die Suche nach Orientierung. Eine ihrer Konkurrentinnen ist die Sängerin Sarah Engels (33), ehemalige Finalistin von „Deutschland sucht den Superstar“. Das Erste zeigt den ESC-Vorentscheid am 28. Februar um 20.15 Uhr.

Zuhause in London und Berlin

Die Sängerin ist in Magdeburg aufgewachsen. Auf ihrer Internetseite schreibt die 25-Jährige, dass sie schon früh eigene Songs geschrieben und mehrere Instrumente gelernt hat. Ihre Debütsingle „Connected“ veröffentliche sie demnach im Jahr 2019. In London absolvierte sie einen Master in Musikmanagement, aktuell pendelt sie zwischen London und Berlin.

Im vergangenen Jahr veröffentlichte sie ihre Debüt-EP „Missed Connections Collection.“ In diesem Jahr ist eine erste Tour geplant, am 10. April will Nahr ein Konzert in Magdeburg spielen.

Beim 70. Eurovision Song Contest in Wien planen 35 Länder anzutreten. Wien ist zum dritten Mal nach 1967 und 2015 Gastgeber der Musikshow. Der Gesangswettbewerb war nach dem Zweiten Weltkrieg zur Förderung der Völkerverständigung ins Leben gerufen worden.