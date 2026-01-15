Großheide - Bei einem Unfall zwischen zwei Autos sind in Großheide im Landkreis Aurich zwei Menschen ums Leben kommen. Wie ein Sprecher der Polizei in Aurich berichtete, stieß nach ersten Erkenntnissen am Abend ein mit einer Person besetztes Fahrzeug mit einem Auto zusammen, in dem vier Menschen waren. In diesem Auto starben zwei Personen, die beiden anderen seien schwer verletzt worden. Polizei und Rettungskräfte waren im Einsatz. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.