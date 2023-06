Laura Berman verlässt Staatsoper Hannover in zwei Jahren

Hannover - Intendantin Laura Berman wird die Staatsoper Hannover zum Ende der Spielzeit 2025 verlassen. Sie habe den Aufsichtsrat der Niedersächsischen Staatstheater Hannover GmbH im Rahmen der letzten Sitzung am Montag gebeten, ihren Vertrag bereits zum 31. Juli 2025 zu beenden, hieß es in einer Mitteilung der Oper. Sie möchte sich nach dann sechsjähriger Tätigkeit in Hannover neuen Aufgaben zuwenden. Der Aufsichtsrat hat dieser Bitte entsprochen.

„Ich bin stolz auf das, was wir bisher für die Staatsoper einschließlich Staatsorchester und Staatsballett erreicht haben, und freue mich auf zwei weitere Spielzeiten, in denen ich gemeinsam mit meinem Team diesen Weg weitergehen werde“, sagte Laura Berman.

Niedersachsens Kulturminister Falko Mohrs, der zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der Niedersächsische Staatstheater Hannover GmbH ist, bedankte sich bei Berman für die hervorragende Arbeit in den vergangenen Jahren: „Laura Berman hat mit vielen künstlerischen Impulsen die Staatsoper sehr erfolgreich durch die Pandemie geführt und die Vermittlungsaktivitäten intensiviert.“ Ihr Vertrag war bis Sommer 2029 datiert.