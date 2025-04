Reinigungskräfte, Sicherheitspersonal und Krankentransportfahrer an der Charité haben gestreikt. Erschwert wurde der Streik durch einen umfassenden Notdienst. Nun beendet Verdi den Streik.

Berlin - Der Streik bei der Charité-Tochter CFM wird beendet. „Wir beenden diesen laufenden Streik“, sagte Verdi-Verhandlungsführerin Gisela Neunhöffer auf dpa-Anfrage. Zuvor hatte der „Tagesspiegel“ berichtet. Hintergrund seien „streiktaktische Gründe“. Die kommende Nachtschicht werde noch bestreikt.

Die Geschäftsführung des Charité Facility Managements (CFM) hatte vor Beginn des unbefristeten Streiks am Mittwoch noch versucht, diesen juristisch zu verhindern. Das Gericht entschied für die Streikenden, erlegte ihnen aber umfassende Notdienste auf. Diese gehen laut Neunhöffer weit über das hinaus, was für die direkte Patientenversorgung nötig ist. Verdi legte Berufung ein.

Bei der CFM arbeiten rund 3.500 Menschen in den Bereichen Medizintechnik, Krankentransport, Außenanlagepflege, Reinigung und Sicherheit. Für 3.200 von ihnen fordert Verdi eine Bezahlung nach dem an der Charité gültigen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst. 99,3 Prozent der Verdi-Mitglieder bei der CFM hatten in einer Urabstimmung für einen unbefristeten Streik gestimmt.