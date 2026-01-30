Ein Sattelzug gerät auf die Gegenspur, prallt dann gegen die Schutzplanke. Hintergrund ist ein medizinischer Notfall des Fahrers. Für den Mann endet es tragisch.

Nach einem medizinischen Notfall des Fahrers prallte ein Sattelzug gegen die Schutzplanke - der 53-Jährige starb im Krankenhaus. (Symbolbild)

Holzminden - Ein 53 Jahre alter Lastwagenfahrer ist nach einem medizinischen Notfall mit seinem Sattelzug gegen eine Schutzplanke gekracht und ums Leben gekommen. Am Donnerstagmorgen sei der Sattelzug auf der Bundesstraße 64 zwischen Eschershausen und Holzminden zunächst auf die Gegenfahrbahn geraten und dann gegen die Schutzplanke gestoßen, teilte die Polizei mit. Die Art des medizinischen Notfalls war noch unbekannt.

Ersthelfer fanden den 53-Jährigen bewusstlos auf dem Fahrersitz. Trotz sofort begonnener Wiederbelebungsversuche starb der Mann später im Krankenhaus. Die Bundesstraße wurde bis zum Donnerstagnachmittag gesperrt, der Verkehr umgeleitet. Die Ermittlungen dauern an.