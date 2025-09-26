Ein Lastwagen biegt ab, dabei wird er von einer Stadtbahn in Hannover erfasst. Die Folgen sind ernst, einige Fragen noch offen.

Hannover - Bei einem Lastwagenunfall mit einer Stadtbahn sind in Hannover drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Der Lastwagen habe nach rechts abbiegen wollen, dabei sei es zur Kollision mit der Stadtbahn gekommen, teilte die Polizei mit. Der Lastwagenfahrer wurde schwer verletzt, er kam nach Angaben der Feuerwehr in ein Krankenhaus.

Die Fahrerin der Stadtbahn und ein Fahrgast erlitten leichte Verletzungen. Details zum Unfallhergang und zum Alter der Verletzten lagen zunächst nicht vor. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers entgleiste ein Triebwagen der Bahn. Die Bergungsarbeiten dauerten laut Feuerwehr am Nachmittag an. Das könne zu Einschränkungen im Straßen- sowie Stadtbahnverkehr führen.