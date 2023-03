Magdeburg - Die Autobahn 14 bei Magdeburg ist am Donnerstagmorgen gesperrt worden, weil ein Lastwagen aus bislang unklaren Gründen von der Fahrbahn abkam. Der 37 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mitteilte. Für die Bergung kurz hinter der Anschlussstelle Magdeburg-Stadtfeld in Richtung Dresden wurde demnach ein Kran zur Hilfe geholt.

Der Mann kam den Angaben zufolge vom rechten Fahrstreifen in den Böschungsbereich ab. Der laut Polizei mit 22 Tonnen Schweinehälften beladene Lastwagen kippte auf die Seite. Der Fahrer konnte sich selbst aus seinem Fahrzeug befreien. Durch den Unfall wurde den Angaben zufolge der Tank des Lastwagens beschädigt und eine größere Menge an Diesel lief in den Böschungsbereich. Das zuständige Umweltamt des Landkreises Börde wurde informiert und schickte einen Vertreter an die Unfallstelle. Der entstandene Schaden beträgt laut Polizei rund 25 000 Euro. Für die Bergungsarbeiten blieb die A14 zunächst gesperrt.