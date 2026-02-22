Das Fahrzeug steckte im Randstreifen. Andere Verkehrsteilnehmer wurden dadurch an der Weiterfahrt gehindert.

Teuchern - Die Bundesstraße 91 bei Teuchern im Burgenlandkreis war wegen eines von der Fahrbahn abgekommenen Lasters teilweise gesperrt. Das Fahrzeug hatte sich am Samstagmittag festgefahren und sei im seitlichen Randstreifen steckengeblieben, teilte die Polizei mit. Dadurch sei eine Fahrspur blockiert worden.

Der Laster sei von einem Bergungs- und Abschleppunternehmen befreit worden. Anschließend war er den Angaben nach wieder fahrbereit. Daraufhin habe die Sperrung wieder aufgehoben werden können.