Es ist der perfekte Start in die Königsklasse: Der VfL Wolfsburg gewinnt spät und knapp mit 2:1 in Oslo. Dabei stehen zwei Stützen in Norwegen erst gar nicht zur Verfügung.

Oslo - Dank eines verwandelten Last-Minute-Handelfmeters haben die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg in der Champions League den zweiten Sieg im zweiten Spiel eingefahren. Der deutsche Vizemeister gewann in der neu eingeführten Ligaphase mit 2:1 (0:0) bei Valerenga IF in Oslo.

Auf dem Kunstrasen der Intility Arena erzielte Lineth Beerensteyn vor 3.592 Zuschauern die Führung für den VfL (57.), die Sara Hörte nur drei Minuten später egalisierte. In der Nachspielzeit bewies Janina Minge Nervenstärke vom Punkt und sicherte den Auswärtserfolg.

Nach dem 4:0 zum Auftakt gegen Paris Saint-Germain sind die VfL-Frauen ihrem Ziel, unter die besten zwölf Clubs in der Tabelle zu kommen, somit einen Schritt näher gekommen. Die vier besten Teams qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale. Die Mannschaften auf den Plätzen fünf bis zwölf treten in einer Playoff-Runde gegeneinander an.

Küver und Huth fehlen

Vier Tage nach der 1:3-Niederlage im Bundesliga-Spitzenspiel gegen den FC Bayern München mussten die Wolfsburgerinnen ohne die formstarke Svenja Huth (Infekt) und die in dieser Woche erstmals für die Nationalmannschaft nominierte Camilla Küver (Wadenprobleme) auskommen.

Der zweimalige Königsklassen-Gewinner Wolfsburg stand zuletzt 2023 im Endspiel (2:3 gegen den FC Barcelona) und muss nun am 11. November bei Rekordsieger Olympique Lyon antreten. Weitere schwere Gegner sind Manchester United, Real Madrid und der FC Chelsea.