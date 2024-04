21 Treffer in 22 Spielen: In der Regionalliga-Mannschaft der U23 von 96 trumpft Lars Gindorf auf. Nun hat er einen Vertrag bei den Profis unterschrieben.

Hannover - Hannover 96 hat den Nachwuchsspieler Lars Gindorf noch enger an die Profimannschaft gebunden. Der 22 Jahre alte Offensivspieler unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2026, wie der Fußball-Zweitligist am Dienstag mitteilte. Gindorf hatte sich 2022 nach Stationen unter anderem bei der SV Elversberg und des SC Freiburg den Niedersachsen angeschlossen. Der Leistungsträger des Regionalliga-Aufstiegsfavoriten der U23 trainierte zuletzt regelmäßig bei den Profis mit, kommt bislang auf vier Zweitliga-Einsätze und in dieser Saison auf 21 Treffer in 22 Regionalliga-Spielen.