Als TV-Ermittlerin hat Lara Mandoki viel in Sachsen gedreht. Das hat sie über den Osten gelernt.

Chemnitz - Schauspielerin Lara Mandoki vermisst die Geschichten von starken Frauen in deutschen Fernsehserien und Filmen. Sie fände es gut, wenn „man in den Filmen die etwas jüngeren und auch progressiven Frauen mehr in den Mittelpunkt stellen würde“, sagte die 36-Jährige im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. Gerade im Osten gebe es im Mittelstand sehr erfolgreiche Frauen als Unternehmerinnen. „Das finde ich bemerkenswert.“ Davon werde viel zu wenig erzählt.

Mandoki ermittelt als Kommissarin Karina Szabo seit 2019 im ZDF-„Erzgebirgskrimi“, steigt aber aus der Reihe aus.