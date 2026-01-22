Mütze, Schal und Handschuhe an: In Berlin und Brandenburg bleibt es kalt. Der Deutsche Wetterdienst erwartet Dauerfrost und bis zu minus zehn Grad. Heute soll aber auch die Sonne rauskommen.

Am Donnerstag und in der Nacht zu Freitag kommt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes zu leichtem bis mäßigen Dauerfrost. (Archivbild)

Berlin/Potsdam - Frost und Sonnenschein prägen das Wetter in Berlin und Brandenburg. Die Menschen erwartet ein freundlicher, aber kalter Wintertag, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Es komme zu „hohen Wolkenfeldern“ und zu „erneut viel Sonnenschein“. Laut Prognose bildet sich heute leichter bis mäßiger Dauerfrost bei bis zu minus zehn Grad in der Früh. Demnach steigen die Temperaturen tagsüber auf minus drei bis plus einen Grad.

Auch in der Nacht zu Freitag bleibt es frostig. Laut DWD sinken die Temperaturen in den Nächten zu Freitag und Samstag auf minus fünf bis minus zehn Grad. Minusgrade zeigt das Thermometer auch tagsüber an – der DWD rechnet mit maximal minus fünf bis minus einem Grad am Freitag und minus drei bis null Grad am Samstag. Vereinzelt fallen am Samstag auch ein paar Schneeflocken oder Schneegriesel, wie der DWD mitteilte.