Glauchau - Ein Unfall am Morgen hat für Sperrungen der Autobahn 4 zwischen den Anschlussstellen Glauchau-Ost und Hohenstein-Ernstthal gesorgt. Nach zweieinhalb Stunden wurden zwei Spuren in Richtung Erfurt freigegeben, der linke Fahrstreifen in Richtung Erfurt und die gesamte Fahrbahn in Richtung Dresden waren etwa acht Stunden lang gesperrt, wie die Polizei Zwickau mitteilte.

Ursache dafür war ein Unfall auf der Autobahn in Richtung Dresden. Ein Lkw sei aus bislang unbekannten Gründen nach rechts abgekommen und auf der Mittelleitplanke zum Stehen gekommen. Das Führerhaus kippte laut Polizei auf die Seite und die Front des Lasters ragte in die Gegenfahrbahn in Richtung Erfurt. Dort sei ein Auto schließlich mit dem Anhänger des Lkws zusammengestoßen.

Der 20 Jahre alte Autofahrer, sein 70 Jahre alter Beifahrer und der 40-Jährige im Lkw wurden dabei laut Polizei leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 65.000 Euro. Die Ermittlungen zum genaueren Unfallgeschehen laufen.