Der Cottbuser Torhüter Bethke bleibt beim Warmmachen vor dem Pokalspiel gegen Hannover im Rasen hängen. Eine Wiederkehr auf den Rasen in diesem Jahr scheint ausgeschlossen.

Cottbus - Fußball-Drittligist Energie Cottbus muss monatelang auf seinen Stammtorhüter Elias Bethke verzichte. Der 22-Jährige zog sich beim Warmmachen vor dem Pokalspiel gegen den Zweitligisten Hannover 96 einen Muskel-Sehnenriss im hinteren Oberschenkelbereich, wie der Verein mitteilte. Ein Comeback in diesem Jahr scheint ausgeschlossen.

„Wir sind wirklich geschockt von der Schwere der Verletzung und werden Eli vollste Unterstützung geben und ihm die bestmögliche Behandlung organisieren“, sagte Trainer Claus-Dieter Wollitz. Bethke wird von einem Spezialisten aus Berlin behandelt. Wollitz schließt einen Neuzugang auf dieser Position nicht aus: „Wir müssen uns jetzt beraten, wie wir im sportlichen Bereich mit der Situation umgehen werden.“

Beim überraschenden 1:0-Sieg über die Niedersachsen zeigte Ersatzkeeper Alexander Sebald eine engagierte Leistung und parierte gegen Boris Tomiak einen Foulelfmeter in der 42. Minute.