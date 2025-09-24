Sechs Ausfälle konnten die Eisbären zuletzt nicht kompensieren. Der deutsche Eishockeymeister holt sich jetzt Hilfe aus Finnland.

Berlin - Die Eisbären Berlin wollen mit einer Neuverpflichtung die aktuelle personelle Schieflage korrigieren. Das Team von Trainer Steve Aubin erhält ab sofort Unterstützung des Top-Stürmers Patrick Khodorenko. Der 26 Jahre alte Center kommt vom finnischen Spitzenteam Lukko Rauma, das die Eisbären in der Champions Hockey League zuletzt mit 6:2 besiegt hatten. Er erhält einen Vertrag bis zum Saisonende, wie der Verein mitteilte.

Der gebürtige US-Amerikaner spielte bereits in Hartford beim Farmteam der New York Rangers mit Berlins Top-Stürmer Ty Ronning zusammen, der aktuell ebenso zu den Ausfällen zählt wie die weiteren Schlüsselspieler Yannick Veilleux, Marcel Noebels und Blaine Byron. Im Sommer 2024 war Khodorenko in die finnische Liga gewechselt und hatte in 71 Ligaspielen 40 Scorerpunkte gesammelt.

Khodorenko, der die neunte von elf möglichen Ausländerlizenzen erhält, kann am kommenden Wochenende erstmals vor heimischen Publikum gegen die Straubing Tigers am Freitag (19.30 Uhr) und am Sonntag gegen die Schwenninger Wild Wings (14.00 Uhr/jeweils Magentasport) sein Können unter Beweis stellen.