Südliches Anhalt - Zwei Menschen sind beim Brand eines Einfamilienhauses in Görzig im Landkreis Anhalt-Bitterfeld gestorben. Nach Angaben der Polizei in Dessau-Roßlau handelt es sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit um die Bewohner des Hauses, eine 84 Jahre alte Frau und einen 81-jährigen Mann. Die Rettungskräfte wurden am späten Vormittag alarmiert. Sie konnten die beiden Personen nur noch tot aus dem Gebäude bergen. Die Ursache des Brandes ist bislang unklar.