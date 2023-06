Feinschmecker müssen sich sputen: Frischer Thüringer Spargel ist nur noch wenige Tage im Angebot. Am 24. Juni endet traditionell die Erntesaison.

Kutzleben/Herbsleben - Für Thüringens Spargelbauern ist die diesjährige Erntesaison besser als erwartet verlaufen. Zwar habe der kalte April zunächst zu geringeren Erntemengen geführt, dafür sei die Qualität ausgesprochen gut, hieß es vom Spargelhof Kutzleben und der Agrargesellschaft Herbsleben, den größten Thüringer Anbaubetrieben für das Gemüse im Unstrut-Hainich-Kreis. Auch die Nachfrage habe sich positiver entwickelt als angesichts der Inflation befürchtet. Die diesjährige Erntesaison geht in ihre letzte Woche: Traditionell endet die Ernte am 24. Juni, dem Johannistag.

„Die Nachfrage war deutlich positiver als die im vergangenen Jahr“, sagte Arvid Schmidt-Heck, Vorstand der Agrargesellschaft Herbsleben, die in diesem Jahr auf 80 Hektar Fläche geerntet hat. Jan Niclas Imholze, Geschäftsführer des Spargelhofs Kutzleben, beobachtet schon seit mehreren Jahren einen rückläufigen Spargelkonsum. Vor allem junge Menschen scheuten wohl den Aufwand bei der Zubereitung, vermutet er. Der Betrieb in Kutzleben rechnet in diesem Jahr mit einer Erntemenge von 700 Tonnen Spargel.

Auf den Spargelfeldern im Unstrut-Hainich-Kreis werden die Stangen voraussichtlich noch bis Donnerstag oder Freitag gestochen und bis Samstag verkauft. „So lange der Vorrat reicht“, sagte Schmidt-Heck.

Spargel ist mit einem Anteil von einem Drittel an der Gemüseanbaufläche die wichtigste Gemüseart in Thüringen. 17 Unternehmen bauen Spargel an, darunter zwei Ökobetriebe. Der Unstrut-Hainich-Kreis ist Anbauschwerpunkt. Mit einer Anbaufläche von weniger als 300 Hektar ist Thüringen im Vergleich zu anderen Bundesländern ein kleines Anbaugebiet.