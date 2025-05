Nächstes Jahr wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt. In puncto Spitzenkandidaten stehen noch Entscheidungen aus.

Am 6. September 2026 wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt. (Archivbild)

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt findet die nächste Landtagswahl am 6. September 2026 statt. Das hat das Parlament in Magdeburg beschlossen. Die Wahllokale werden an dem Tag von 8.00 bis 18.00 Uhr geöffnet sein. „Damit ist der Wahltag für nächstes Jahr festgelegt und alle können sich entsprechend darauf vorbereiten“, sagte Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (CDU).

Aktuell regiert in Sachsen-Anhalt ein Bündnis aus CDU, SPD und FDP. Ob Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) noch einmal als Spitzenkandidat seiner Partei antritt oder CDU-Landeschef und Wirtschaftsminister Sven Schulze zum Zug kommt, ist aktuell offen. Haseloff ist seit 2011 Regierungschef und damit der dienstälteste Ministerpräsident Deutschlands. Er hat bisher kein Szenario ausgeschlossen und stets betont, dass die Entscheidung ein Jahr vor der Wahl falle.

Die Alternative für Deutschland will mit Co-Fraktionschef Ulrich Siegmund als Spitzenkandidat in die Landtagswahl gehen. Formal soll ein Parteitag die Spitzenkandidatur im Mai beschließen.

Auch die anderen Parteien werden in den nächsten Monaten zusammenkommen, um ihre Spitzenkandidaten zu küren und ihre Landeslisten aufzustellen. Bei der SPD könnte Wissenschaftsminister Armin Willingmann Spitzenkandidat werden.