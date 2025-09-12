Die Brombeer-Koalition will psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen bekämpfen. Dabei setzt sie vor allem auf Prävention.

Erfurt - Die Brombeer-Koalition aus CDU, BSW und SPD will Kinder und Jugendliche besser vor psychischen und psychosomatischen Erkrankungen schützen. Ein entsprechender Antrag wurde im Landtag in Erfurt mit Stimmen der Regierungskoalition beschlossen. Danach soll die Landesregierung eine Analyse der Versorgungslage der psychotherapeutischen Angebote durchführen.

Außerdem soll sie prüfen, wie bestehende Angebote der Diagnostik, Prävention und Therapie gestärkt werden können. Forschungsvorhaben soll die Landesregierung unterstützen, heißt es in dem Text.

Die Linke-Abgeordnete Lena Saniye Güngör machte klar, dass der Antrag aus Sicht der Linken nicht ausreicht. Es brauche „finanzierte Schritte“. Etwa fehle eine Koordinierungsstelle auf Landesebene. „Dafür braucht es eben auch Ressourcen“, sagte Güngör.

Der BSW-Gesundheitspolitiker Stefan Wogawa sagte, viele Kinder und Jugendliche litten seit der Corona-Pandemie stärker unter Ängsten, sozialem Rückzug und depressiven Symptomen. „Wir müssen handeln“, sagte er. Der Antrag sei ein Schritt zur Verbesserung der Situation und ziele vor allem auf Prävention ab.