Mit einer Schweigeminute erinnert der Landtag in Magdeburg an die Opfer des Anschlags von Halle. Vizepräsidentin Keding ruft dazu auf, sich Antisemitismus und Gewalt entgegenzustellen.

Mit Glockenläuten, Gebeten und einem stillen Gedenkrundgang erinnert Halle an die Opfer des Anschlags von 2019. (Archivbild)

Magdeburg/Halle - Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat der Opfer des Halle-Anschlags von 2019 mit einer Schweigeminute gedacht. Vizepräsidentin Anne-Marie Keding (CDU) sagte, man wolle an diese schrecklichen Taten erinnern. Alle seien dazu aufgerufen, sich Antisemitismus und Gewalt entgegenzustellen.

In Halle wird am Donnerstag mit mehreren Veranstaltungen an den Anschlag erinnert. Am 9. Oktober 2019 hatte ein schwer bewaffneter Mann versucht, am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur in die Synagoge einzudringen. Er tötete eine 40-jährige Frau und einen 20-jährigen Mann, verletzte weitere Menschen und wurde später festgenommen.