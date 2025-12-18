Der Plan, kostenlose Tablets an Siebtklässler auszugeben, sorgt im Landtag für Streit. Rot-Grün will dafür viel Geld in die Hand nehmen, doch die Opposition vermisst ein Konzept.

Ab Klasse sieben digital: Tablets sollen nicht nur den Unterricht modernisieren, sondern auch teure Taschenrechner ersetzen. (Symbolbild)

Hannover - Der niedersächsische Landtag befasst sich heute (ab 9.00 Uhr) mit der geplanten Einführung kostenloser Tablets für Schülerinnen und Schüler. Die rot-grüne Landesregierung will die Schulen vom Schuljahr 2026/27 an beginnend mit den siebten Klassen ausstatten. Bis 2031 sind dafür Ausgaben von rund 800 Millionen Euro vorgesehen.

Kritik kommt von der CDU. Fraktionschef Sebastian Lechner sprach von einer „Riesenhypothek für unser Land“. Statt zentral beschaffter Tablets solle die Hälfte des Geldes als Digitalbudget zur freien Verfügung an die Schulen fließen. Mit dem übrigen Geld könne die Schulsozialarbeit gestärkt werden.

Außerdem steht im Landtag die Verabschiedung des Haushalts für das kommende Jahr an. Der Etat soll von derzeit 45,6 Milliarden Euro auf 48,2 Milliarden Euro anwachsen. Der größte Ausgabenposten ist der Bereich Bildung und Wissenschaft mit rund 11,8 Milliarden Euro.