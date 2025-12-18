Ein Lastwagen mit Zuckerrüben ist auf der A38 bei Eisleben umgekippt – Autofahrer müssen mit Umleitungen rechnen.

Eisleben - Die Autobahn 38 ist bei Eisleben in Fahrtrichtung Halle nach einem Lkw-Unfall derzeit voll gesperrt. Nach Angaben der Polizei kippte der Lastwagen am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr um und liegt quer über die Fahrbahn. Teile der Ladung – Zuckerrüben – verteilten sich auf der Straße.

Die Ursache des Unfalls ist bislang unklar. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten werden voraussichtlich bis in den Nachmittag andauern. Der Verkehr wird umgeleitet.