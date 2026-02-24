Mehr Hitzetage, steigende Temperaturen: Sachsen-Anhalts Landkreise müssen jetzt Pläne schmieden, um sich gegen die Folgen des Klimawandels zu wappnen. Was auf sie zukommt.

Magdeburg - Zur Anpassung an den Klimawandel müssen die Landkreise und kreisfreien Städte in Sachsen-Anhalt in den kommenden Jahren passende Konzepte entwickeln. Das hat die Landesregierung beschlossen. Bis Ende Juni 2031 sind die Kreise demnach verpflichtet, Klimaanpassungskonzepte für ihre Gebiete zu erstellen.

„Es ist wichtig, dass wir vor dem fortschreitenden Klimawandel nicht die Augen verschließen und uns rechtzeitig gegen die Folgen wappnen“, sagte Umweltminister Armin Willingmann (SPD). Diese Aufgabe könne das Land aber nicht alleine stemmen.

Klimawandel auch in Sachsen-Anhalt spürbar

Hintergrund sind nach Angaben des Umweltministeriums bereits deutlich erkennbare Veränderungen durch den Klimawandel. In einem Vergleich der Jahre 1961 bis 1990 mit 2001 bis 2023 wird ein Anstieg der Durchschnittstemperatur von 8,7 auf 10 Grad Celsius festgehalten. Auch Hitzetage über 30 Grad seien in vielen Regionen deutlich häufiger geworden.

Im November 2023 hatte der Bundestag das erste bundesweite Klimaanpassungsgesetz verabschiedet. Die Länder wurden damit beauftragt, eigene Strategien zur Klimaanpassung vorzulegen und umzusetzen. Sie sollen außerdem Sorge dafür tragen, dass lokale Konzepte dafür auf der Grundlage von Risikoanalysen aufgestellt werden.