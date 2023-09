Landgestüt in Neustadt (Dosse) hält rund 400 Pferde

Neustadt (Dosse) - Rund 400 Pferde werden jährlich im Brandenburgischen Haupt- und Landgestüt in Neustadt (Dosse) bewirtschaftet. Etwa 310 der Pferde seien dabei Eigentum der Stiftung, erklärte die Geschäftsführerin, Regine Ebert, auf Anfrage. „Es sind im Wesentlichen Warmblutpferde.“ Die Zahl habe sich in den über 20 Jahren seit Stiftungsgründung kaum verändert, so Ebert.

Das Gestüt im Landkreis Ostprignitz-Ruppin blickt nach eigenen Angaben auf eine 230-jährige Tradition in der Pferdezucht zurück. Neben einer eigenen Zucht widmet sich die Stiftung „dem Erhalt des Kulturgutes Preußischer Baukunst, der Forschung, Aus- und Weiterbildung“ und organisiert Veranstaltungen wie die Hengstparade, die am Samstag erneut stattfand.

„Die vom Staat übertragenen Aufgaben der Haupt- und Landgestüte heben sich heute von der reinen Hengsthaltung ab“, führte Ebert aus. Es gehe auch um den „Erhalt von Arbeits- und Ausbildungsplätzen in einer strukturschwachen Region“. Die Landgestüte seien mehr als ein Zuchtbetrieb, betonte die Chefin des Gestüts. In Neustadt werde die Zucht auch nicht aus Steuergeldern gefördert. Sie sei aber der Kernbestandteil zur Förderung von Tradition, Berufen, Wissenschaft, Sport und Kultur.