Magdeburg - Die Landesregierung hat dieses Jahr neun Projekte, Vereine und Initiativen mit dem Integrationspreis des Landes Sachsen-Anhalt ausgezeichnet. Sie wurden für ihren Einsatz für ein gutes Zusammenleben und für erfolgreiche Integration ausgezeichnet, wie das Ministerium für Arbeit und Soziales mitteilte.

Bei einer Festveranstaltung in Magdeburg am Mittwoch, zu der rund 150 Gäste geladen waren, haben demnach Sozialministerin Petra Grimm-Benne, Staatssekretärin Susi Möbbeck sowie Integrationsbeauftragte der Landesregierung und Landesgleichstellungsbeauftragte Sarah Schulze die Preise übergeben.

In der Kategorie „dauerhaftes und nachhaltiges Engagement für Vielfalt“ erhielt die Mandala Kinderbetreuung gGmbH den ersten Preis. Für „Teilhabe von Frauen mit Migrationsgeschichte“ erhielt die Afghanische Fraueninitiative in Magdeburg e.V. (AFIMA) den ersten Preis. In der Kategorie „Bildungswege eröffnen: Integration von Kindern und Jugendlichen“ schaffte es die Kleine Leseschule des Begegnungszentrums Wittenberg West e.V. an die Spitze. Alle drei Preise waren mit 1000 Euro dotiert.

Insgesamt rund 90 Vereine, Projekte und Einzelpersonen waren laut Mitteilung für einen der Integrationspreise vorgeschlagen worden. Eine achtköpfige Fachjury habe die Preisträger und Preisträgerinnen ausgewählt. Es sei bereits das 13. Mal, dass der Preis vergeben wurde.

Staatssekretärin Möbbeck lobte das ausdauernde Engagement für Zusammenhalt und Vielfalt: „In Sachsen-Anhalt engagieren sich viele tausend Menschen für eine Gesellschaft, in der Zugewanderte willkommen sind und ihre Zukunft aufbauen können.“