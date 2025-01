Jährlich etwa 5.000 Jugendliche konfirmiert die evangelische Landeskirche. Sie engagieren sich in ihren Gemeinden, aber mit dem Schulabschluss ziehen viele weg. Tobias Bilz spricht den Nachwuchs an.

Landesbischof Tobias Bilz wirbt per Brief bei jungen Christen um Engagement für die Kirche. (Archivbild)

Dresden - Mit einem persönlichen Brief wirbt der Bischof der evangelischen Landeskirche Sachsens, Tobias Bilz, wieder bei jungen Christen um Engagement. Laut Mitteilung des Landeskirchenamtes in Dresden will er getaufte und konfirmierte Jugendliche ermutigen, sich weiter in der Kirche zu engagieren, sie mitzugestalten und dabei ihre Begabungen und Ideen einzubringen. „Die Kirchentür steht Dir offen - Du bist wichtig für unsere Kirche!“, schrieb er an knapp 5.000 Adressaten. „Und ich glaube fest daran, dass das, was Du dabei lernst und erlebst, auch Dich bereichern wird.“

In den Kirchgemeinden treffe er oft auf aktive Jugendliche, die „erleben tolle Sachen zusammen, probieren ihren Glauben aus, bringen neue Ideen und "frischen Wind"“ mit oder seien engagiert in der Evangelischen Jugend, schrieb Bilz. Er verwies auf die Möglichkeiten ehrenamtlicher Arbeit, die Berufe in Kirche oder Diakonie und die Gelegenheiten, sich da auszuprobieren.

Bilz wendet sich im dritten Jahr in dieser Form an den Nachwuchs in der Landeskirche, um Perspektiven aufzuzeigen, sich ehren- oder hauptamtlich für diese zu engagieren, sagte ein Sprecher. Dahinter stehe die Hoffnung, dass sie der Kirche treu bleiben und diese „intensiven Wurzeln“ nicht kappen, wenn sie ihr Zuhause verlassen - für Ausbildung, Studium oder Beruf.