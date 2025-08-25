Immer wieder kommen Menschen in Sachsen-Anhalt bei Autounfällen ums Leben. In den ersten Monaten dieses Jahres waren es allerdings weniger als im Vorjahreszeitraum.

Auf Sachsen-Anhalts Straßen hat es in den vergangenen Monaten weniger tödliche Unfälle gegeben. (Symbolbild)

Halle - In der ersten Hälfte dieses Jahres sind in Sachsen-Anhalt deutlich weniger Menschen tödlich verunglückt als im Jahr zuvor. Zwischen Januar und Juni seien auf Sachsen-Anhalts Straßen 36 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen, teilte das Statistische Landesamt mit. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum seien dies 18 Personen weniger.

Auch die Zahl der Schwerverletzten sei gesunken - von 781 auf 743 Menschen, erklärte das Amt. Zudem seien 341 Leichtverletzte weniger gezählt worden.

In der Statistik seien im ersten Halbjahr dieses Jahres insgesamt 31.149 Straßenverkehrsunfälle registriert worden, hieß es. Im Vergleich seien das 9,1 Prozent weniger als noch im Jahr zuvor gewesen. Bei einem Großteil der Unfälle (27.811 Unfälle) kam es den Angaben nach nur zu einem Sachschaden. Gründe für den Rückgang der Zahlen nannte das Amt nicht.