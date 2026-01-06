Die Landesregierung betont immer wieder ihren Bürgern weniger Bürokratie zumuten zu wollen. Nun hat das Kabinett einen weiteren Aufschlag gemacht.

Land will Bürokratie an den Kragen - Entwurf auf dem Weg

Potsdam - Brandenburgs Landesregierung will Vereinen, Kommunen und Stiftungen künftig weniger Bürokratie aufbürden. Ein entsprechendes Gesetz sei auf den Weg gebracht worden, hieß es in einer Mitteilung der Staatskanzlei. Ziel sei es unnötige Vorschriften zu beseitigen und Verfahren zu vereinfachen.

Konkret soll unter anderem die Anzeigepflicht für interkommunale Kooperationen entfallen und Gewässerunterhaltungsverbände werden von Haushaltsvorschriften entlastet, hieß es in dem Schreiben. „Für verschiedene Stiftungen entfällt die Pflicht zur Prüfung des Jahresabschlusses durch einen Wirtschaftsprüfer.“

Auch der Angelsport im seenreichen Brandenburg profitiert: Kinder unter acht Jahren dürfen in Begleitung eines Erwachsenen nun ohne Angelschein Friedfisch angeln, Kinder bis 14 Jahre werden von der Fischereiabgabe befreit. Das bedeute weniger Bürokratie ein leichterer Zugang zum Angeln für Familien.