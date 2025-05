Niedersachsen gehört wegen seiner intensiven Tierhaltung in einigen Regionen zu den Bundesländern mit großen Problemen bei der Düngung. Der hohe Düngereinsatz belastet das Grundwasser.

In Niedersachsen gelten vor allem in vielen Regionen mit intensiver Tierhaltung Einschränkungen bei der Düngung. (Symbolbild)

Hannover - Die Frage, wie intensiv Landwirte ihre Flächen düngen dürfen, ist ein Dauer-Streitthema in Niedersachsen – die neuesten Zahlen stellt das Land am Montag (13.30 Uhr) im Nährstoffbericht vor. Aufgeschlüsselt wird darin unter anderem, wie viel Gülle, Festmist und Gärreste in den einzelnen Landkreisen anfallen und wie hoch die regionalen Belastungen mit Nitrat und Phosphor sind. Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte (Grüne) und der Präsident der Landwirtschaftskammer, Gerhard Schwetje, präsentieren und bewerten die Daten.