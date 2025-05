Kemberg - Ein Fahrradfahrer ist in Kemberg (Landkreis Wittenberg) in eine Steinmauer gekracht und später an seinen schweren Verletzungen gestorben. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 67-Jährige am Sonntag auf eine Kreisstraße abbiegen und kam dabei aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen eine Brückenmauer. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er wenig später starb. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.