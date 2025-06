Hannover - Das Land Niedersachsen fördert unter dem Motto „Gemeinsam in der Nachbarschaft“ Projekte gegen Einsamkeit. Mehr als 120 Anträge gingen von Ende April bis Mitte Mai bei der Landesarbeitsgemeinschaft Soziale Brennpunkte Niedersachsen ein, wie das Sozialministerium mitteilte. Im Haushalt waren für die Förderung 150.000 Euro bereitgestellt worden, eine Jury entschied sich nun für zwölf Projekte.

Dazu gehören unter anderem ein Insulaner-Nachbarschafts-Gemeinschaftsgarten auf Spiekeroog, ein Kino zwischen den Häusern in Oldenburg, Tanz und Yoga für Mädchen und Frauen in Wilhelmshaven, eine KunstKulturKiste in Duderstadt oder Tagesausflüge für Nachbarn in Osnabrück. Die Projekte sollen dazu beitragen, dass Menschen in ihrem direkten Wohnumfeld Kontakte knüpfen, sich vernetzen und gemeinsam aktiv werden.

„Das große Interesse zeigt, dass Einsamkeit längst kein Randphänomen mehr ist, sondern tief in unserer Gesellschaft verwurzelt liegt“, sagte Sozialminister Andreas Philippi (SPD). Betroffen seien nicht nur alleinlebende Menschen, auch jene, die mit Kindern in familiären Strukturen lebten und einen Freundeskreis hätten, könnten sich einsam fühlen. Wichtig ist es laut Philippi daher, nachbarschaftliche Strukturen zu stärken und Begegnungsmöglichkeiten im direkten Lebensumfeld zu schaffen.