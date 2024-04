Oelsnitz/Chemnitz - In der Nacht ist eine Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Betriebes in Oelsnitz im Erzgebirge komplett abgebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei in Chemnitz am Mittwoch mitteilte. Das Feuer war aus noch unbekannter Ursache am Dienstagabend ausgebrochen. In der laut Polizei etwa 70 mal 20 Meter großen Halle waren den Angaben zufolge Heu und Stroh gelagert. Die Löscharbeiten dauerten bis nach Mitternacht. Angaben zur Höhe des Schadens konnte die Polizei zunächst nicht machen.