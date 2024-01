Limbach-Oberfrohna/Zwickau - Aus noch unbekannter Ursache ist am Silvesterabend eine Lagerhalle in Limbach-Oberfrohna (Kreis Zwickau) abgebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei am Montag in Zwickau mitteilte. Es sei hoher Sachschaden entstanden. Die genaue Schadenssumme konnte die Polizei noch nicht nennen. Die Kriminalpolizei ermittelt.