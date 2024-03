Halle (Saale) - Eine Lagerhalle hat in Halle (Saale) gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Es entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. In dem Gebäude in der Delitzscher Straße hatte am Dienstagabend dort gelagerter Sperrmüll Feuer gefangen, das auch den Dachstuhl erfasste, wie es hieß. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung.