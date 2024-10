Ein Laborgebäude im Britzer Garten in Berlin ist nach einem Brand vollständig eingestürzt. (Symbolfoto)

Berlin - Ein Labor im Britzer Garten in Berlin ist am Morgen in Flammen aufgegangen. Das rund 1.200 Quadratmeter große Gebäude ist komplett eingestürzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte demzufolge ein frei stehender, eingeschossiger Bau. Die 37 Feuerwehrleute gingen inzwischen zu den Restlöscharbeiten über. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Weitere Angaben machte die Feuerwehr zunächst nicht.