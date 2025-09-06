Buntes Kurioser Einsatz: Frau ruft Polizei wegen eines UFOs
Polizeieinsatz wegen eines mysteriösen Flugobjekts: Was die Anruferin sah, entlarvten die Beamten als verblüffend irdisch.
06.09.2025, 12:49
Erfurt - Ein vermeintliches UFO hat am Freitagnachmittag für einen Einsatz der Polizei in Erfurt gesorgt. Eine Anruferin hat den Polizeiangaben zufolge „ein sehr helles, sehr hochfliegendes unbekanntes Flugobjekt gemeldet, welches sich langsam um das Haus bewegte“. Vor Ort konnten die Beamten schließlich Entwarnung geben. Was die Frau für ein UFO gehalten hatte, hat sich bei genauer Betrachtung als „alltägliches, stellares Phänomen“ entpuppt: Die Sonne.