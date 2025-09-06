Erfurt - Ein vermeintliches UFO hat am Freitagnachmittag für einen Einsatz der Polizei in Erfurt gesorgt. Eine Anruferin hat den Polizeiangaben zufolge „ein sehr helles, sehr hochfliegendes unbekanntes Flugobjekt gemeldet, welches sich langsam um das Haus bewegte“. Vor Ort konnten die Beamten schließlich Entwarnung geben. Was die Frau für ein UFO gehalten hatte, hat sich bei genauer Betrachtung als „alltägliches, stellares Phänomen“ entpuppt: Die Sonne.