Wo ist Nussknacker Nolan? Diese etwas ungewöhnliche Frage stellt sich dieser Tage in Schottland nicht nur der Geschäftsführer einer Bar.

Edinburgh - Steckt hinter diesem Dieb ein echter Grinch? Im schottischen Edinburgh kam es am Montagabend zu einem kuriosen Diebstahl. Vor einer Cocktailbar im Zentrum der Stadt ist eine lebensgroße Nussknacker-Figur geklaut worden, wie mehrere britischen Medien berichten. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet.

Videos einer Überwachungskamera zeigen, wie ein Maskierter mit seinem Fahrrad die mehr als zwei Meter große und nicht gerade leichte Figur aufhebt und wegfährt. Dabei fällt der Dieb mehrmals fast von seinem Gefährt und zerbricht auch noch einen Tisch. Das Überwachungsvideo der wenig festlichen Tat sorgt vor allem in sozialen Medien für Belustigung.

Die Polizei teilte nach Angaben der Nachrichtenagentur PA mit, am Dienstag eine Meldung wegen Diebstahl erhalten zu haben. Die Ermittlungen befinden sich demnach noch in einem frühen Stadium.

Bis jetzt fehlt von dem riesigen Nussknacker mit dem Namen Nolan jede Spur, übrig bleibt noch Bruder Nelson, der nun alleine dort haust, wie Geschäftsführer Paul Paxton laut PA erzählt. Warum die 900 Pfund (mehr als 1.000 Euro) teure Weihnachtsdeko geklaut wurde, kann er sich nicht erklären.

Er habe „ein paar Nachrichten“ von Leuten erhalten, die Nolan ein paar Kilometer von der Bar entfernt gesehen haben wollen. Viele Kommentare im Internet seien „wirklich verrückt“ und witzig, deshalb wolle die Bar das Ganze locker halten, aber dennoch professionell bleiben.

Er hoffe nach wie vor, dass die Statue wieder zu ihrem Zuhause findet - auch aus wirtschaftlichen Gründen: „Wir sind ein Veranstaltungsort im Stadtzentrum, aber wir sind klein“, sagte Paxton der BBC. Deshalb sei die Bar auf eine besondere Weihnachtsdeko angewiesen - und da darf Nussknacker Nolan nicht fehlen.