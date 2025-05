Kaiserslautern - Der 1. FC Kaiserslautern hat Fabian Kunze von Hannover 96 verpflichtet. Der 26 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler wechselt ablösefrei von den Niedersachsen in die Pfalz. Kunze sammelte bereits Erfahrungen in 107 Zweit- und 48 Bundesligaspielen.

In der vergangenen Spielzeit lief Kunze in der 2. Bundesliga 30-mal für Hannover auf. Dabei gelang ihm ein Tor. Vor seiner Zeit in Hannover spielte er in seiner Geburtsstadt bei Arminia Bielefeld.

„Sein Spiel ist geprägt von Gier, Leidenschaft und Energie, was unseren Anforderungen an die Position, die er in unserem Spiel besetzen soll, entspricht. Er zeichnet sich zudem durch seine Zweikampfstärke aus“, sagte Kaiserslauterns Sportdirektor Marcel Klos laut Vereinsmitteilung. „Auch charakterlich bringt Fabian Führungsqualitäten mit, die er bei seinen bisherigen Stationen bereits unter Beweis gestellt hat und mit denen er auch hier einer der Spieler sein kann, die vorangehen.“