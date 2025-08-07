Der Niedersachse Thomas Doneis schnitzt schon lange an seinem Lebenstraum: einer steinernen Nachbildung des Schlosses Neuschwanstein. Das Kunstwerk soll später viele Millionen Euro kosten.

Seit zehn Jahren arbeitet Thomas Doneis an einem Nachbau des Schlosses Neuschwanstein. Jetzt möchte der 57-Jährige sein Lebenswerk für satte 11 Millionen Euro zum Verkauf anbieten.

Wendeburg - Mehr als 500 Fenster, 800 Säulen und Türmchen wie aus dem Bilderbuch: In seinem Atelier in Wendeburg (Landkreis Peine) meißelt Künstler Thomas Doneis seit Jahren an seinem Lebenstraum – einer Miniaturausgabe des Schlosses Neuschwanstein. Aus einem 21 Tonnen schweren Sandsteinblock schnitzt der Bildhauer das weltberühmte Märchenschloss originalgetreu im Maßstab 1:62. Wenn alles fertig ist, soll das steinerne Kunstwerk zum Preis von 11 Millionen Euro verkauft werden.

Unzählige Arbeitsstunden für den Künstler

Seit 2015 arbeitet Doneis an dem Modell, und zwar komplett in Handarbeit. In unzähligen Arbeitsstunden hat er mit Hammer und Meißel unter anderem an winzigen Erkern und Balustraden gefeilt. Seine Frau sagt dazu: „Ich bin stolz, dass er die zehn Jahre durchgehalten hat.“

Das Original-Schloss Neuschwanstein in Bayern zählt zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten Deutschlands. Erbaut im 19. Jahrhundert von König Ludwig II., zieht Schloss Neuschwanstein jedes Jahr mehr als eine Million Touristen an.