In der Hauptstadtregion bleibt der Regen endlich aus, bei bis zu 27 Grad. In den nächsten Tagen wird es noch wärmer – das Wochenende verspricht Badewetter.

Trocken, warm und freundlich: Der Sommer nimmt in Berlin und Brandenburg wieder Fahrt auf. (Archivbild)

Berlin/Potsdam - Der Tag in Berlin und Brandenburg startet mit einem freundlichen Sonne-Wolken-Mix. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, lockert es im Tagesverlauf vielerorts auf, und es bleibt trocken. Die Temperaturen steigen demnach auf 24 bis 27 Grad und der Wind weht schwach.

In der Nacht zum Freitag zeigt sich der Himmel den Meteorologen zufolge meist wolkig, im Norden Brandenburgs sind vereinzelt Schauer möglich. Sonst soll es trocken bleiben, bei Tiefstwerten zwischen 16 und 11 Grad.

Auch der Freitag soll sonnig und trocken werden, bei noch etwas höheren Temperaturen von bis zu 29 Grad. Am Wochenende wird es laut DWD dann richtig sommerlich – mit viel Sonne, kaum Regen und Spitzenwerten um 31 Grad.