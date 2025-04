Künftiger Regierungschef: Rot-Grün in Niedersachsen bleibt

Wirtschaftsminister Olaf Lies (rechts) will als Nachfolger von Stephan Weil die rot-grüne Koalition in Niedersachsen fortsetzen.

Hannover - Niedersachsens designierter Ministerpräsident Olaf Lies hält an der Zusammenarbeit von SPD und Grünen im Land fest. Ziel sei es, die rot-grüne Koalition fortzuführen, sagte der SPD-Politiker in Hannover. „Das Ziel ist, auch nach 2027 eine rot-grüne Landesregierung zu haben.“ Voraussichtlich im Herbst 2027 findet die nächste Landtagswahl in Niedersachsen statt.

Weil die politischen Ränder erstarken, sei aber auch eine fraktionsübergreifende Zusammenarbeit im Landtag wichtig, sagte Lies. Es sei falsch, immer nur im Widerspruch zueinander zu sein. Als positives Beispiel verwies er auf die Rettung der finanziell angeschlagenen Meyer Werft, bei der im vergangenen Jahr auch die CDU mit SPD und Grünen stimmte.

Niedersachsens langjähriger Ministerpräsident Stephan Weil hat angekündigt, sich im Mai vom SPD-Landesvorsitz und als Regierungschef zurückzuziehen. Lies soll in beiden Ämtern die Nachfolge antreten.