Die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette muss sich bald vor Gericht verantworten. Vor dem Gefängnis, in dem sie in U-Haft sitzt, gab es am Internationalen Tag gegen Polizeigewalt eine Demo.

Vechta - Vor der JVA in Vechta hat es eine Solidaritätsversammlung für die dort inhaftierte Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette gegeben. Etwa 70 Menschen seien am Internationalen Tag gegen Polizeigewalt zu der Demonstration gekommen, sagte eine Sprecherin der Polizei Vechta am Samstag. Einige Teilnehmer seien mit einem Bus aus Berlin und Magdeburg angereist. Dadurch sei die Veranstaltung fast doppelt so groß gewesen wie bisherige Solidaritätsveranstaltungen dieser Art, so die Polizeisprecherin.

Klette, die über Jahrzehnte im Untergrund lebte und unterschiedliche Decknamen benutzte, sitzt in Vechta in Untersuchungshaft. Am 26. Februar 2024 hatten Einsatzkräfte sie in Berlin-Kreuzberg festgenommen.

Die Ermittler werfen ihr unter anderem versuchten Mord und schweren Raub vor. Insgesamt geht es um 13 Überfälle auf Geldtransporter und Supermärkte in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. Der Prozess gegen sie beginnt am 25. März im Staatsschutzsaal des Oberlandesgerichts Celle.