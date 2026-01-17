Großer Demo-Tag in Connewitz: Während linke Gruppen zum Nahost-Konflikt streiten, sagt die Polizei eine rechte Versammlung mangels Teilnehmern ab.

Polizei begleitet am Samstag mehrere Versammlungen rund um das Connewitzer Kreuz in Leipzig

Leipzig - Eine von der rechtsextremen Kleinstpartei Freie Sachsen für Samstag in Leipzig angemeldete Kundgebung hat nicht stattgefunden. Wie die Polizei mitteilte, sei die Versammlung unter dem Titel „Migrantifa vs. antideutsche Antifa: Freie Sachsen liefern das Popcorn“ wegen fehlender Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausgefallen.

Rund um das Connewitzer Kreuz waren nach Angaben der Behörden mehrere Demonstrationen und Kundgebungen rivalisierender Lager innerhalb der linken Szene mit unterschiedlichen Positionen zum Nahost-Konflikt angemeldet. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz und trennte die Lager räumlich.

Der propalästinensische Aufzug setzte sich am Nachmittag in Richtung Innenstadt in Bewegung. Die Polizei sprach bis zum Abend von einem „weitgehend friedlichen Verlauf“ mit einzelnen Maßnahmen.