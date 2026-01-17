Das 1:1 gegen Heidenheim war für den VfL Wolfsburg eine Enttäuschung. Für mehr Schwung soll jetzt ein neuer Stürmer kommen.

Wolfsburg - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg steht vor einer Verpflichtung des japanischen Stürmers Kento Shiogai. Nach dem 1:1 (0:1) gegen den 1. FC Heidenheim bestätigte Sportdirektor Pirmin Schwegler entsprechende Medienberichte aus Deutschland und den Niederlanden.

Der 20 Jahre alte Shiogai spielt für NEC Nijmegen. Den Berichten zufolge kann er den niederländischen Club dank einer Ausstiegsklausel in seinem Vertrag gegen Zahlung einer festgeschriebenen Ablösesumme verlassen.

„Der Spieler ist gut. Wir kennen ihn“, sagte Schwegler. „Bisher ist es nur ein Gerücht. Aber wir arbeiten in den nächsten Tagen an der Umsetzung.“

Sportdirektor kritisiert Leistung gegen Heidenheim

Eine weitere Verstärkung für den Angriff können die Wolfsburger gut gebrauchen. Beim 2:1-Sieg gegen den FC St. Pauli verletzte sich der zuletzt so treffsichere Dzenan Pejcinovic am Fuß. Beim 1:1 gegen Heidenheim war Schwegler mit der Leistung des VfL überhaupt nicht zufrieden.

„Insgesamt kam zu wenig. Lange zu wenig Tempo, zu wenig Intensität, zu wenig Mut, zu wenig Energie“, sagte der Schweizer. „Rund um den Ausgleich war das alles da. Das sollte der Weg sein. Das brauchen wir von Anfang an. Denn sonst ist es zu lethargisch, zu langsam. Und dann tut man sich in der Bundesliga gegen jeden Gegner schwer. Man muss investieren im Leben, um etwas zu bekommen.“